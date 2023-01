Nessun futuro per Helen e Max o il nostro dottore avrà modo di tornare con lei in vista del finale di New Amsterdam? La serie sta per chiudere i battenti ma le cose si sono complicate per i nostri protagonisti e quello che succederà potrebbe non piacere a parte del pubblico che da sempre tifa per un lieto fine per Helen e Max.

Il medical drama è tornato in onda negli Usa proprio qualche ora fa rivelando che Max ha preso una decisione chi vuole veramente ma per arrivarci ha coinvolto molti dei suoi colleghi in un traumatizzante trekking in montagna. Max non ha ancora avuto notizie di Helen dopo averla vista in TV, e spiega a Floyd che non può aprire quella porta dopo aver provato così tanto tempo a dimenticarla e così si scusa con Elizabeth per la sua reazione ma lei insiste anche che non farà parte del dramma romantico di qualcun altro.

Ecco il promo del finale di stagione in onda il 17 gennaio:

Subito dopo arriva un altro messaggio da parte di Helen che invita Max per un appuntamento e così lui prova ad evitare questo bivio e questo incontro cogliendo al volo l’opportunità di occuparsi del viaggio di un paziente portando con sé alcuni colleghi. Proprio durante una situazione di emergenza, Max ha modo di confidarsi con Lauren convinta che stia facendo la cosa giusta non incontrandosi con Helen e che qualunque cosa abbia da dire non lo aiuterà, secondo lei è il momento di guardare avanti?

Nel finale del nuovo episodio di New Amsterdam, Max sembra avere finalmente la risposta e così mostra ad Elizabeth i messaggi di Helen dicendole che non la incontrerà ma lei lo invita a farlo per decidere cosa vuole veramente. Alla fine dell’episodio, Max fissa Helen attraverso la finestra del bar per un lungo momento, ma non entra, si presenta alla porta di Elizabeth e la bacia. Significa davvero che ha deciso o ha solo rimandato un incontro che poteva stabilizzarlo? I fan sperano ancora in un’altra occasione.