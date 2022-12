La fine è vicina per New Amsterdam e i fan si preparano a dire addio a Max e i suoi. Il 2023, tra le altre serie, si porterà via anche il medical drama dopo cinque stagioni e, in particolare, il dramma medico della NBC si concluderà martedì 17 gennaio, almeno per quanto riguarda gli Usa, con un maxi episodio da due ore.

TvLine ha pubblicato le prime foto del gran finale in cui vediamo Max tenere in braccio sua figlia Luna, mentre sfoggia un sorriso felice. Dal volto sembra che il dottore abbia preso la sua decisione e che ci vada incontro fiero, di cosa potrebbe trattarsi? Un aiuto a questa teoria arriva dalla seconda immagine in cui Elizabeth, Lauren, Casey e altri membri dello staff dell’ospedale fanno un applauso ma rivolto a chi? Potrebbe essere proprio un applauso di addio a Max pronto a lasciare tutto magari per seguire Helen e chiudere il suo percorso al New Amsterdam.

Nei giorni scorsi lo showrunner David Schulner ha escluso un finale tragico della serie per Max, che ha combattuto contro il cancro durante lo show: “Se tutto va bene, la nostra eredità sarà che c’è speranza per un sistema medico migliore, quindi penso che uccidere Max non sarebbe un ottimo modo per uscire…ci sono molti colpi di scena nel finale… molte rivelazioni e capovolgimenti. I fan non sapranno come andrà a finire fino all’ultimo momento dell’episodio”.

New Amsterdam ritorna dalla sua pausa festiva con un nuovo episodio martedì 3 gennaio su NBC negli Usa mentre non sappiamo quando vedremo la quinta e ultima stagione della serie in Italia visto che Mediaset ha rinunciato agli episodi nel periodo di Natale. Dovremo aspettare la primavera? Al momento, salvo cambiamenti, i nuovi episodi di New Amsterdam non compaiono nei palinsesti fino a marzo.