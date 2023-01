Potrebbe valere la pena acquistare i prossimi iPhone 15 e 15 Plus perché ben diversi, per alcune non trascurabili caratteristiche, rispetto ai predecessori. Sebbene gli attuali iPhone 14 e 14 Plus siano stati per molti una cocente delusione per la mancanza di sostanziali passi in avanti rispetto ai melafonini ancora antecedenti, per i prossimi 2023 le cose dovrebbero andare in maniera diversa.

Secondo l’analista Jeff Pu di Haitong della Intl Tech Research, le fonti della catena di approvvigionamento ci suggeriscono che i modelli di iPhone 15 e iPhone 15 Plus potrebbero essere dotati di una fotocamera principale da 48 MP, il che sarebbe un gran passo in avanti rispetto all’unità da 12 MP ora di scena sugli esemplari iPhone 14 e 14 Pro. In pratica, si punterebbe all’unità in dotazione per gli attuali iPhone 14 Pro, considerati di certo degli ottimi strumenti per la fotografia. Gli unici aspetti negativi sarebbero la mancanza di un teleobiettivo e di uno scanner LiDAR sugli stessi esemplari.

Un’altra piccola grande rivoluzione per gli iPhone 15 e 15 Plus sarebbe rappresentata dalla presenza di una porta USB-C. Apple dovrà infatti adeguarsi all’utilizzo di un’unica tecnologia di ricarica secondo la normativa UE e dovrebbe dunque abbandonare la sua storica porta Lightning. Ancora, per quanto riguarda il processore, sui prossimi modelli dovrebbe essere in uso il chip A16 Bionic, pure già adoperato per i modelli Pro del 2022. La scelta di certo garantirebbe migliori performance, sebbene poi per i modelli Pro del 2023 sarebbe pure pronto l’ulteriore passo in avanti con i chip A17 Bionic.

Tutta la serie iPhone 15 non sarà lanciata prima di settembre 2023, nel tradizionale Apple Event di fine estate. Fino ad allora, queste anticipazioni potrebbero trovare conferma grazie a nuovi anticipazioni da fonti autorevoli.

