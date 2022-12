Blue Bloods 12 non va in onda il 31 dicembre; per l’ultimo dell’anno, San Silvestro, gli spettatori di Rai2 troveranno il film d’animazione Gli Aristogatti, un classico di Walt Disney.

L’ultimo appuntamento con Blue Bloods 12 è stato venerdì 23 dicembre con i penultimi episodi di stagione; il finale della dodicesima stagione della serie tv al momento sembra essere slittato a inizio 2023. Negli ultimi episodi vedremo Erin perseguitata da un uomo che è stato recentemente rilasciato dalla prigione; Jamie invece cercherà di far sì che non venga sospeso quando viene sorpreso a guidare sotto l’influenza dopo che gli sono state inconsapevolmente somministrate droghe a una festa; Frank, invece, affronterà diversi problemi familiari, e poi sarà alle prese con l’ufficio del procuratore distrettuale per aver istituito una nuova legge.

Gli Aristogatti andrà in onda alle 21:20 su Rai2, occupando quindi tutta la prima serata. La storia prende il via nel primo decennio del novecento, a Parigi. Una ricca signora, Madame Adelaide Bonfamille, nomina suoi eredi la gatta Duchessa e i suoi tre cuccioli. La decisione scatena l’invidia del maggiordomo Edgar, che tenta in ogni modo di sbarazzarsi di loro. Ma non sarà facile. L’uomo dovrà, infatti, vedersela con il randagio Romeo e con la sua allegra combriccola di amici… Tratto da una storia di Tom McGowan e Tom Rowe, ventesimo tra i classici Disney, il primo dopo la morte di Walt, Gli Aristogatti avrebbe dovuto essere solo un documentario, ma poi diventò uno tra i più amanti lungometraggi d’animazione di sempre.

Nel cast di Blue Bloods 12: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

