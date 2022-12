Blue Bloods 12 anticipa la messa in onda al venerdì: stasera 23 dicembre, Rai2 propone i penultimi due episodi di stagione, prima di prendersi una pausa per Natale e Capodanno. Di seguito le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 12×17 dal titolo Il dilemma di Jamie, di cui vi riportiamo la sinossi:

Anthony scopre che suo fratello Leo si è rivolto a Vangelis, che è appena uscito di prigione, per chiedergli un lavoro e teme che sia ricaduto nel giro della malavita. Danny e Baez indagano sul tentato omicidio della figlia di una famiglia molto ricca. Il sindaco offre a Jamie di diventare capo della sua scorta; Frank e Jamie si confrontano su dubbi, perplessità e scelte di vita. Eddie mentre è di pattuglia con Badillo si scontra con Gertz, un manifestante che usa il telefonino per riprendere eventuali scorrettezze della polizia per poi metterle in rete. Eddie reagisce alle provocazioni di Gertz e finisce nei guai, ma con l’aiuto di Henry riesce a risolvere la situazione e a imparare qualcosa.

La serata si conclude con l’episodio 12×18 intitolato Essere un leader:

Un bambino viene rapito mentre va a scuola, Reagan e Baez scoprono che dietro il rapimento c’è una storia dolorosa. Un ex compagno di liceo di Erin la sfida a ricontrollare un vecchio caso di omicidio in cui è stato condannato un suo assistito. Erin deve ammettere che le indagini che hanno portato alla condanna sono state poco accurate, ma la vicenda non è lineare come sembra. Un eroico ex Marine vorrebbe entrate in polizia, e chiede a Frank di aggirare una regola che glielo impedirebbe per raggiunti limiti di età. Eddie riesce a convincere Jamie ad essere meno intransigente e a guardare più alle persone che al regolamento.