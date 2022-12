Tutti sono contenti di aver ricevuto di recente l’aggiornamento con One UI 5.0 sul proprio Samsung Galaxy, considerando il fatto che il produttore coreano ha assicurato il rilascio anche a modelli più datati. Se da un lato il team è già proiettato sul pacchetto software successivo, come abbiamo avuto modo di constatare con il nostro ultimo articolo ottimizzato sul Samsung Galaxy S22, allo stesso tempo non dobbiamo mai dimenticare gli effetti del firmware. Come sempre accade in queste circostanze, infatti, occorre mettere in preventivo qualche inevitabile anomalia per il pubblico.

Focus su One UI 5.0: registrati di recente problemi sui Samsung Galaxy già riconosciuti dai tecnici

In cosa consiste il bug di cui si parla tanto in queste ore a proposito di alcuni Samsung Galaxy? Sostanzialmente il problema emerso subito dopo l’installazione dell’aggiornamento con One UI 5.0 riguarda il processo di sincronizzazione su Fitbit Charge 5 e Fitbit Luxe che si interrompe bruscamente sui dispositivi Samsung Galaxy. Il discorso, secondo quanto riportato da fonti come SamMobile in queste ore, sembrerebbe riguardare in particolare i telefoni Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold che eseguono One UI 5.0.

Dunque altri dispositivi possono completare correttamente l’operazione, ma non posso escludere aprioristicamente che anche modelli appatenenti alla serie S finiscano per registrare il medesimo bug a stretto giro. Nel frattempo, però, il moderatore della community ufficiale di Fitbit ha lasciato intendere che lo staff abbia già identificato l’anomalia: “Il nostro team ha identificato la causa principale del bug e stiamo lavorando a una correzione, che prevediamo di rilasciare tramite un aggiornamento dell’app all’inizio del 2023″.

Staremo a vedere quanto tempo occorrerà attendere prima che gli sviluppatori riescano a risolvere il problema riscontrato dopo l’installazione del recente aggiornamento One UI 5.0 a bordo di alcuni Samsung Galaxy disponibili sul mercato. A voi come va?