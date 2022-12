Ci sono buone notizie, in queste ore, per tutti coloro che nell’ultimo anno hanno deciso di acquistare un modello legato alla famiglia dei Samsung Galaxy S22. A quanto pare, infatti, l’aggiornamento con One UI 5.1 arriverà prima del previsto ed il contemporeaneo lancio della serie Galaxy S23 non influirà negativamente sotto questo punto di vista. La sentenza del 27 dicembre appare molto chiara, a testimonianza del fatto che per i suddetti dispositivi bisogna concentrarsi non solo sulle promozioni che abbiamo trattato di recente sul nostro magazine qui in Italia.

Non perderemo tempo con l’aggiornamento ottimizzato su Samsung Galaxy S22 e l’interfaccia One UI 5.1

Come stanno le cose? Un contributo interessante sul tema ci arriva direttamente da SamMobile, secondo cui il pacchetto software in questione debutterà ovviamente con il Samsung Galaxy S23. Insomma, appuntamento fissato a febbraio, con l’uscita dei nuovi modelli Android. Tuttavia, l’aggiornamento per i Samsung Galaxy S22 impostato sulla tanto chiacchierata interfaccia One UI 5.1 arriverà subito dopo. Insomma, il produttore asiatico seguirà uno schema ormai classico a cavallo del lancio di nuovi top di gamma.

Provando a scendere in dettagli, potremmo dire che Samsung pare stia testando internamente l’aggiornamento One UI 5.1 per i vari Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra. Si tratta della versione firmware S90xEXXU2CVL7, ovvero di una patch di prova che di recente è stata individuata sui server Samsung e potrebbe essere rilasciata sulla serie Galaxy S22 pochi giorni dopo il lancio della serie Galaxy S23.

Un calendario molto preciso, che per forza di cose segue ragioni di marketing, ma che al contempo colloca gli stessi Samsung Galaxy S22 in pole position nel ricevere il nuovo aggiornamento con One UI 5.1. Vedremo quali funzioni faranno l’esordio sul mercato tramite il nuovo pacchetto software.