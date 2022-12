Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy nei primi episodi in onda nel 2023. Dopo aver confermato il suo addio a tempo pieno dal longevo medical drama, l’attrice si prepara a salutare il set e con lei se ne va un pezzo di storia della serie tv ABC.

Grey’s Anatomy 19 tornerà in onda negli Stati Uniti con la seconda metà di stagione da giovedì 23 febbraio. Anche se la maggior parte dei medici del Grey Sloan saluterà Meredith, in partenza per Boston, dandole i loro più calorosi auguri, un dottore è più propenso a non dirle nulla: il suo (forse ex) fidanzato Nick.

Ancora irritato per la decisione di Meredith di lasciare Seattle per il bene della figlia Zola – senza nemmeno dirgli che stava pensando di farlo – Nick affronta la sua dolce metà. Nell’episodio in cui Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy, vediamo anche la protagonista interagire con una matricolare, la new entry Simone, come mostrato nella prima immagine in esclusiva. Nel frattempo, la competizione tra gli stagisti si surriscalda mentre Maggie si prepara a eseguire un trapianto di cuore parziale mai fatto prima; chi tra le reclute se la caverà in modo più impressionante verrà scelto per assistere la dottoressa Pierce.

L’addio di Meredith Grey coincide con la decisione di Ellen Pompeo di dedicarsi ad altri progetti, come da lei annunciato. Il suo personaggio, protagonista assoluto fin dal primo episodio di Grey’s Anatomy, apparirà in misura minore nella serie tv.

Ma nonostante il fatto che l’attrice “sia una potenza e Meredith sia un’icona”, come ha affermato la showrunner Krista Vernoff parlando con TVLine qualche mese fa, lo show ha “sempre avuto un cast straordinario di attori che possono interpretare qualsiasi parte della storia. Quindi, anche se “Ellen e Meredith ci mancheranno disperatamente”, ha aggiunto, “penso che ci sia molta storia da raccontare” per gli altri personaggi.”

Continua a leggere su optimagazine.com.