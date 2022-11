Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy? Non ci sarà modo di rivedere la protagonista di nuovo nella serie che lei stessa ha reso grande? Queste sono le domande che si pongono i fan in queste ore soprattutto da quando il promo della premiére invernale della serie, in onda il prossimo 23 febbraio negli Usa, ha svelato che Meredith dirà addio al Grey Sloan per partire alla volta di Boston.

Ecco qui di seguito il video incriminato:

Prima che Grey’s Anatomy iniziasse la sua diciannovesima stagione, è stato annunciato che Ellen Pompeo avrebbe lavorato ‘part-time’ nei nuovi episodi apparendo in soli otto di questi sebbene continuerà ad essere la voce narrante per l’intera stagione. Bene, adesso il momento dell’addio è arrivato.

Per tutta la stagione, Meredith ha lottato per aiutare sua figlia Zola (Aniela Gumbs) a combattere i suoi attacchi di panico e adesso che lei sembra pronta a frequentar una scuola per bambini dotati a Boston lei ha cavalcato l’onda sfruttando la possibilità di accettare un’offerta di lavoro che la porterà di nuovo ad essere in squadra con Jackson Avery con la possibilità di curare l’Alzheimer, la stessa malattia con cui ha visto lottare sua madre nelle prime stagioni dello show.

Ellen Pompeo lascia Grey’s Anatomy, almeno in parte, e Meredith dirà addio al suo Grey Sloan per recarsi a Boston quando lo show tornerà per la sua premiere invernale il 23 febbraio, andando in scena con il suo “grande ultimo giorno”, il che significa naturalmente che ci sarà un brindisi, dei ringraziamenti e dei saluti, cos’altro scopriremo prima del suo arrivederci? Ma, soprattutto, come sarà il Grey Sloan senza Meredith Grey?