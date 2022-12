Meraviglie Stelle D’Europa è il nuovo programma di Alberto Angela che, dopo aver attraversato l’Italia (con la serie La Penisola dei Tesori), stavolta ci porta alla scoperta dei luoghi più belli d’Europa.

Alberto Angela, reduce dal successo dello speciale di Stanotte a… Milano, andato in onda la sera di Natale, torna a deliziare il pubblico con un nuovo programma culturale. Meraviglie Stelle d’Europa varca i confini nazionali per esplorare, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Un fantastico viaggio che attraversa tutta l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese.

La prima puntata, in onda il 28 dicembre, parte da Mont Saint Michel, nel nord della Francia; si tratta di un isolotto che sembra danzare tra terra e mare al ritmo delle maree. Sede di una celebre abbazia benedettina, sorge al centro di un’immensa baia aperta sul canale della Manica, dove le maree sono tra le più potenti del continente europeo. Nelle fasi più intense il mare si ritira di una ventina di chilometri, per poi ritornare isolando l’abbazia dalla terraferma.

Il viaggio di Meraviglie Stelle d’Europa prosegue per Lisbona; terza tappa è Verona; ultima tappa ci fa tornare in Francia per finire a Chartres. Ospiti: Riccardo Cocciante, Roberto Bolle, Dulce Pontes.

Meraviglie andrà in onda ogni mercoledì, per quattro serate consecutive, salvo cambi di palinsesto.

Il programma culturale di Alberto Angela è stato scritto con Fabio Buttarelli, Filippo Arriva, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Aldo Piro, Emilio Quinto. Produttore esecutivo è Nicoletta Zavattini; capo progetto: Monica Giorgi Rossi. La regia è di Gabriele Cipollitti.

L’appuntamento con Meraviglie e Alberto Angela è per stasera alle 21:25 su Rai1. Meraviglie Stelle d’Europa è visibile anche in 4K su canale 210 piattaforma satellitare gratuita Tivvùsat.

