Alberto Angela torna in tv con uno dei programmi più amati dal pubblico. Con un tweet, il conduttore e divulgatore scientifico ha annunciato di essere sul set per girare Stanotte a… Milano, uno speciale televisivo che vedremo in onda sotto le feste.

Così scrive su Twitter, confermando anche la messa in onda su Rai1:

Che fate la sera di Natale? Stiamo terminando le riprese di Stanotte a Milano. Ci vediamo la sera del 25 dicembre!

Il format Stanotte a… si è rivelato un gran successo di pubblico nelle passate edizioni. Lo scorso anno, Alberto Angela ci ha portati alla scoperta della città di Napoli, e lo speciale è stato trasmesso proprio a Natale. Quest’anno, la tradizione si rinnova con un nuovo viaggio, stavolta nel capoluogo lombardo.

Curato da Alberto Angela, Stanotte a… è una serie di documentari in cui il divulgatore scientifico ci porta alla scoperta delle città d’arte durante le ore notturne, quando è possibile osservarle nel silenzio, senza la calca dei turisti. Per questo motivo le riprese vengono effettuate solamente di notte, impiegando per questo anche molti giorni (per Stanotte a… San Pietro ci è voluto quasi un mese di riprese), mostrando così un’altra faccia di quel luogo che altrimenti sarebbe impercettibile durante il giorno.

Dopo il Museo Egizio, San Pietro, Firenze, Venezia, Pompei e Napoli, Alberto Angela e Rai1 sperano di replicare i successi delle scorse edizioni. Un’impresa non facile, ma non impossibile. L‘anno passato, lo speciale su Napoli ha registrato quasi il 23% di share e 4.154.000 spettatori. Il boom è però avvenuto con la puntata dedicata a San Pietro, andata in onda il 27 dicembre 2016: con il 25,40% di share e 5.976.000 spettatori è finora lo speciale che ha fatto più ascolti record.

Stanotte a… Milano dà quindi appuntamento il 25 dicembre su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.