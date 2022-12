Non tutti lo avranno notato ma alcuni problemi hanno investito i Samsung Galaxy S22 e S21 dopo l’aggiornamento Android 13. Si è trattato di un’anomalia di nicchia che ha interessato soprattutto clientela business che utilizza il servizio Microsoft Intune proprio per lavoro. Ebbene, il malfunzionamento sperimentato fino a questo momento sarebbe oramai acqua passata e superabile con un solo passaggio.

Nel corso dell’ultima parte del 2022, ha sicuramente colpito la velocità con la quale tanti dispositivi Samsung sono stati aggiornati proprio ad Android 13 e naturalmente anche all’interfaccia One UI 5.0. La tempestività con la quale sia il Samsung Galaxy S22 che il Galaxy S21 sono stati adeguati alla nuova esperienza software è stata esemplare, anche perché poi l’update non ha portato con se bug e problemi diffusi. Ha fatto eccezione solo l’anomalia relativa proprio a Microsoft Intune, ovvero il servizio che consente di gestire da remoto dispositivi diversi, pure app e identità differenziate grazie al cloud: insomma, un tool estremamente utile in ambiente lavorativo. Peccato che gli smartphone qui citati, proprio con Android 13, abbiano manifestato problemi di accesso e registrazione, tanto da inibire del tutto o quasi l’ausilio dello strumento.

Per fortuna sono superati del tutto i problemi finora riscontrati proprio sui Samsung Galaxy S22 e S21. Proprio il produttore ha affermato che l’anomalia è stata risolta lato server e ha consigliato a tutti gli utenti affetti dal bug di riavviare semplicemente il proprio profilo, prima della configurazione o accesso al loro profilo. Se neanche in questo modo l’anomalia non dovesse essere superata, gli utenti sono invitati a scaricare manualmente Android Device Policy dal Play Store e ricominciare il processo di registrazione. Insomma, per le persone interessate finora dal bug e bloccate nella specifica funzionalità, la notizia odierna è ottima e non potrà che far piacere.

