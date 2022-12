Non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza ancora oggi 24 dicembre, alla vigilia di questo Natale 2022. Le anomalie già riscontrate nella giornata di ieri, si stanno manifestando ancora una volta (identiche) anche in queste ore e la situazione sembra essere destinata a non rientrare immediatamente.

Analizziamo con esattezza la tipologia di errore di scena oramai da tantissime ore. Chi prova ad accedere al sito del Reddito di Cittadinanza con l’ausilio del suo SPID visualizza un messaggio di errore 502. In pratica, il server della piattaforma non risponde alla richiesta di autenticazione e di conseguenza non è possibile visualizzare le informazioni relative al proprio profilo. Ne consegue che chi ha la necessità di controllare il suo saldo e gli ultimi movimenti annessi non può farlo in alcun modo, almeno attraverso questo strumento.

Come mai, a distanza di due giorni, non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza? Purtroppo i nuovi accrediti della mensilità di dicembre stanno subendo ritardi e in molti festeggeranno il Natale senza ricevere la somma loro spettante. Questa situazione ha fatto aumentare sensibilmente il numero di richieste di accesso al portale e sembrerebbe proprio che dietro le anomalie ci sarebbe proprio le difficoltà di gestione della copiosa mole di traffico. Insomma, la situazione potrebbe decisamente protrarsi ancora per svariato tempo, considerando poi le imminenti giornate festive del 25 e poi anche 26 dicembre.

Se non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza, come è possibile ricevere comunque le informazioni sul saldo della propria carta e non solo? Risulta sempre attivo, con telefonata da telefono fisso, il numero verde 800 666 888. Questo potrà essere consultato in qualsiasi momento e, fornendo i dati personali, restituirà almeno le informazioni principali relative alla propria situazione, in attesa che anche il servizio web sia ripristinato una volta per tutte.

