Purtroppo non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza oggi 23 dicembre. Proprio in queste ore in cui si sta procedendo alle ricariche valide per il mese corrente, tanti utenti non riescono ad accedere alla loro area personale. Le difficoltà sembrerebbero essere iniziate fin dalle prime ore di questa mattina, rendendo il disservizio non di poco conto per chi ha la necessità di controllare la propria situazione, per qualsivoglia motivo.

Chiariamo esattamente le modalità in cui non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza a due giorni dal Natale. La Home Page della piattaforma dedicata al sussidio è del tutto raggiungibile, con tutte le sue sezioni interne. Al contrario, se si prova ad accedere alla propria area personale alla quale si è già registrati da tempo si manifestano degli errori. Procedendo proprio all’autenticazione via SPID, come fatto innumerevoli volte in altre occasioni, compare un messaggio di errore 502. Questo vuol dire che il server web associato al servizio ha ricevuto una risposta non valida mentre fungeva da gateway o server proxy. Più nel dettaglio, nel momento in cui si è tentato di caricare le informazioni personali, è stata ricevuta una risposta non valida proprio per i contenuti.

La tipologia di errore evidenziata non sembra essere di poco conto. Non funziona il sito del Reddito di Cittadinanza, o meglio le sue aree personali, anche al tentativo di accesso con SPID diversi (che sia quello delle Poste, di Aruba o qualsiasi altro in propria dotazione). Per il momento, non sono giunte delle spiegazioni sul perché ci sia questo disservizio in corso e dunque non conosciamo gli eventuali tempi di ripristino alla normalità della piattaforma. Gli interessati dalle anomalie non potranno fare altro che attendere e riprovare l’accesso in un secondo momento.

