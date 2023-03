Da diverse settimane a queta parte si parla del matrimonio al capolinea tra la quota di affitto ed il reddito di cittadinanza, con alcuni chiarimenti da INPS più che mai necessari in questo periodo storico. Come stanno le cose? In tanti credono che sia imminente la scissione tra questi due elementi, nonostante al momento manchino riscontri ufficiali utili per far luce sulla storia. Vediamo come stanno le cose, affinché non si alimenti una certa disinformazione tra gli italiani, in base alle ultime indicazioni che abbiamo ottenuto direttamente da INPS. Solo così, infatti, potremo sgombrare il campo da ogni dubbio.

Indicazioni utili sullq quota di affitto e reddito di cittadinanza: alcuni chiarimenti da INPS

Insomma, per una volta non si parla di tempistiche di pagamento, a differenza di quanto vi abbiamo riportato l’ultima volta che abbiamo affrontato questo tema all’interno del nostro magazine. Andiamo con ordine, perché un utente ha chiesto sui social quando verrà tolta la quota di affitto dal reddito di cittadinanza. A quel punto, INPS ha voluto chiarire la vicenda una volta per tutte, in modo che la questione possa essere limpida anche per gli altri italiani che hanno il medesimo dubbio.

In questo senso, è arrivata una presa di posizone ufficiale che sgombra il campo da ogni dubbio: “Al momento non ci sono indicazioni a riguardo. Qualsiasi informazione letta su social o quotidiani in questa fase è un’ipotesi e bisogna sempre attendere le comunicazioni ufficiali che troverà sul sito Inps e condivise qui come di consueto“. Insomma, fate attenzione a quello che leggete sui social, in quanto spesso e volentieri si tratta di voci completamente prive di fondamento.

Staremo a vedere se a breve verranno a galla o meno ulteriori riscontri a proposti della quota di affitto e del reddito di cittadinanza qui in Italia.