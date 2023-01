Ci sono dei chiarimenti doverosi da fare sulla dicitura “In lavorazione esito Reddito di Cittadinanza” notificata ai beneficiari del contributo mensile in questo primo mese di gennaio 2023. Proprio in queste ore, c’è la massima attenzione relativa al via dei pagamenti dell’assegno dovuto ai nuclei familiari in grosse difficoltà economiche ed è giusto riportare quali saranno gli immediati passaggi per vedere la somma corrisposta sulla propria carta personale.

La prima cosa che va detta è che non proprio tutti i percettori del sussidio stanno visualizzando proprio la voce “In lavorazione esito Reddito di Cittadinanza” nell’area personale del sito o dell’app dedicata proprio al sussidio. Non c’è da preoccuparsi di questa anomalia, se presente e se (per quanto riguarda la propria pratica) compaiono i soli riferimenti al mese di dicembre 2022. La dicitura è di certo propedeutica all’avvio dei pagamenti ma potrebbe comparire un po’ più in ritardo per alcuni, magari a causa di qualche ulteriore controllo. Nel giro di poche ore, tuttavia, la dicitura dovrebbe fare la sua comparsa e dunque essere visibile proprio nella giornata di oggi giovedì 26 gennaio.

Dopo l’apparizione della voce “In lavorazione esito Reddito di Cittadinanza” riferita al mese di gennaio, quali saranno i reali tempi di erogazione del servizio? Come accaduto anche nei precedenti mesi, i pagamenti effettivi dovrebbero partire tutti domani 27 gennaio. I maggiori dubbi di molti beneficiari sulla conferma della tempistica già nota da tempo nascono dal fatto che siamo al cospetto di un primo pagamento del nuovo anno. Il Governo ha di recente previsto una nuova stretta per il sussidio almeno per gli occupabili e dal prossimo mese di agosto in moltissimi dovrebbero perdere il contributo. Nell’immediato, tuttavia, non è previsto alcun cambiamento.

