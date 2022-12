Tempi di consegne dell’ultimo minuto e allora come si traccia un pacco Amazon in tempo reale? Giunti quasi alla vigilia di Natale, davvero a molti interessa sapere quando una specifica spedizione, magari contenente un dono, arriverà a destinazione per essere messa sotto l’albero. C’è un servizio disponibile e ufficiale che permette di ottenere tutte le informazioni del caso e naturalmente aggiornate anche di minuto in minuto. Di seguito è riportata la procedura ufficiale per garantirsi le preziosi informazioni e quindi prepararsi adeguatamente alla ricezione di quanto atteso.

Naturalmente si può tracciare un pacco Amazon spedito solo dal momento in cui l’e-commerce ci informa della partenza dell’imballo. Per accedere alle informazioni, le strade percorribili sono due: si potrà procedere all’operazione selezionando la voce “Traccia il mio pacco” presente nella scheda “I miei ordini” presente nell’account personale dell’e-commerce, accessibile via browser o applicazione (dopo opportuna autenticazione). Per eseguire la stessa operazione si potrà anche partire dall’e-mail di conferma della spedizione ricevuta sul proprio indirizzo di posta elettronica. Nel giorno della consegna prestabilita, si potrà visualizzare sulla mappa quando il corriere sarà nelle vicinanze.

Chiaro è come le informazioni a disposizione potranno aiutarci nell’organizzazione. Proprio visualizzando la posizione del corriere sulle mappe, si potrà essere pronti nel ricevere la consegna presso la destinazione indicata o, in alternativa, indicare un luogo sicuro per la stessa operazione, se impossibilitati ad essere presenti.

Va specificato quanto segue: per quanto tracciare un pacco Amazon sia possibile proprio attraverso la modalità già indicata, proprio il corriere (all’ultimo minuto) potrebbe dover cambiare il proprio percorso per esigenze operative. In quest’ultimo caso, si potrà continuare a visualizzare la mappa già indicata ma non il numero di fermate che mancano al proprio turno. In ogni caso, non ci sono dubbi sul fatto che la consegna dovrebbe comunque avvenire in giornata. Per concludere, la tracciabilità su una mappa potrebbe essere inibita con specifici corrieri che non garantiscono il servizio informativo.

