In tanti in questi giorni vorrebbero capire quando iniziano i saldi invernali 2023 nelle singole regioni. Come avvenuto in estate all’interno del nostro magazine, vogliamo venire incontro a tutti i nostri lettori, fornendo date che potrebbero aiutarci ad affrontare al meglio le prossime settimane. Certo, non ci saranno last minute in vista di Natale, ma con l’arrivo del nuovo anno avremo modo di sfruttare qua e là alcune occasioni, facendo attenzione ai soliti furbetti che alzano i prezzi, per poi applicare ai prodotti sconti farlocchi. Vediamo come stanno le cose qui in Italia, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 23 dicembre.

Alcune dritte per comprendere quando iniziano i saldi invernali 2023 in ogni regione qui in Italia

Passando dalla teoria alla pratica, cosa sappiamo su quando iniziano i saldi invernali 2023 in ogni regione? La prima regione a dare un segnale in questo senso sarà la Basilicata dal 2 gennaio, mentre a ruota troveremo l’Abruzzo il 5 gennaio, dove gli sconti andranno avanti per sessanta giorni. Occhio anche alla Calabria, dal 5 gennaio al 6 marzo, con le medesime date che sono state fissate in Campania. Stesso discorso per l’Emilia Romagna. Stessa data di inizio, con durata differente, per il Friuli Venezia Giulia (fino al 31 marzo), oltre al Lazio (dureranno sei settimane).

Quando iniziano i saldi invernali in Liguria? Start il 5 gennaio e chiusura il 18 febbraio. Stessa data di inizio in Lombardia (fino al 5 marzo), nelle Marche (fino al 1 marzo), Molise (chiusura il 5 marzo), mentre in Piemonte dureranno otto settimane. Si comincia lo stesso giorno anche in Puglia e Sardegna (durata fissata in sessanta giorni). Anticipa tutti la Sicilia, dal 2 gennaio al 15 marzo, mentre in Toscana iniziano il 5 gennaio per sessanta giorni. Occhio all’Umbria dal 5 gennaio al 5 marzo e al Veneto dal 5 gennaio al 28 febbraio.

Infine, quando iniziano i saldi invernali 2023 in Valle D’Aosta? Partenza il 5 gennaio fino al 31 marzo, con la Provincia di Trento che seguirà le date comprese tra 5 gennaio e 5 marzo, mentre la Provincia di Bolzano partirà dal 7 gennaio fino al 4 febbraio.

