In tanti, in questo periodo, si chiedono sui social quando iniziano i saldi invernali 2022 di gennaio. Come sempre avviene in questi casi, ciascuna regione decide di gestire in piena autonomia la possibilità di applicare offerte apprezzabili per il pubblico rispetto al normale valore di determinati prodotti. A seconda dell’area in cui vi trovate, dunque, dovrete cerchiare in rosso date differenti sul calendario, in modo da essere preparati al momento giusto. Anche perché la merce più appetibile potrebbe andare a ruba in pochi giorni.

Indicazioni su quando iniziano i saldi invernali 2022 di gennaio nelle singole regioni

Dunque, dopo aver analizzato la medesima situazione la scorsa estate, come qualcuno ricorderà tramite l’articolo pubblicato in quel periodo, tocca concentrarsi su quello che avverrà tra pochi giorni qui in Italia. Se vi state chiedendo quando iniziano i saldi invernali 2022 di gennaio, vi dico subito che l’arco temporale più ricorrente è quello compreso tra mercoledì 5 gennaio e sabato 5 marzo 2022. In questo caso, infatti, troviamo diverse regioni che si sono esposte ufficialmente sull’argomento.

Scendendo maggiormente in dettagli, abbiamo l’Abruzzo tra mercoledì 5 gennaio 2022 e sabato 5 marzo 2022, mentre la Basilicata ha scelto l’intervallo tra domenica 2 gennaio 2022 e mercoledì 2 marzo 2022. La Calabria metterà a disposizione i salti tra mercoledì 5 gennaio e domenica 6 marzo 2022. Quanto alla Campania, invece, ci potremo muovere tra mercoledì 5 gennaio e martedì 1 marzo 2022. Andando avanti, troviamo l’Emilia Romagna tra mercoledì 5 gennaio e sabato 5 marzo 2022.

La lista prosegue con il Friuli Venezia Giulia tra mercoledì 5 gennaio e giovedì 31 marzo 2022, oltre a Lazio tra mercoledì 5 gennaio e martedì 15 febbraio 2022. Occhio anche alla Liguria tra mercoledì 5 gennaio e venerdì 18 febbraio 2022, cui si aggiunge la Lombardia tra mercoledì 5 gennaio e sabato 5 marzo 2022, arrivando alle Marche tra mercoledì 5 gennaio e martedì 1 marzo 2022. Si hanno aggiornamenti anche dal Molise, tra mercoledì 5 gennaio e sabato 5 marzo 2022, arrivando al Piemonte, tra mercoledì 5 gennaio e martedì 1 marzo 2022.

A chiudere il cerchio troviamo altre regioni, come la Sardegna tra mercoledì 5 gennaio e sabato 5 marzo 2022, da valutare insieme alla Sicilia, tra domenica 2 gennaio e martedì 15 marzo 2022. Siamo ancora in attesa di notizie dalla Puglia, mentre in Toscana i saldi ci saranno tra mercoledì 5 gennaio e sabato 5 marzo 2022. Abbiamo anche l’Umbria tra mercoledì 5 gennaio e sabato 5 marzo 2022, oltre a Valle d’Aosta tra lunedì 3 gennaio e giovedì 3 marzo 2022. In chiusura, Veneto tra mercoledì 5 gennaio e lunedì 28 febbraio 2022. Attendiamo notizie da Trento e Bolzano su quando iniziano i saldi invernali 2022 di gennaio.