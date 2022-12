Non contenti dello sfrenato shopping natalizio, in molti si chiedono quando iniziano i saldi 2023 ma pure quanto durano in ogni regione della nostra penisola. Come sempre, l’appuntamento con gli sconti invernali ricade a ridosso delle feste natalizie o subito dopo e la caccia alla promozione più vantaggiosa, soprattutto per il settore abbigliamento, sarà aperta.

Le regioni si differenziano tra loro per le date di inizio saldi ma anche per il limite temporale massimo entro il quale si può usufruire delle promozioni. Rigorosamente in ordine alfabetico, di seguito saranno riportati i nomi di tutte le regioni nostrane con il dettaglio relativo proprio al via agli sconti e alla loro conclusione.

In Abruzzo si partirà 5 gennaio e le promozioni dureranno per 60 giorni mentre in Basilicata si andrà dal 2 gennaio al 3 marzo. Nella provincia di Bolzano si procederà dal 5 gennaio al 18 febbraio, in Calabria dal 5 gennaio al 28 febbraio, in Campania dal 5 gennaio al 2 aprile e in Emilia Romagna dal 5 gennaio al 5 marzo. Continuiamo la panoramica delle regioni italiane con il Friuli Venezia Giulia: qui i ribassi partiranno il 5 gennaio per concludersi 31 marzo, nel Lazio si andrà invece dal 5 gennaio al 15 febbraio, in Liguria dal 5 gennaio al 18 febbraio, in Lombardia dal 5 gennaio al 5 marzo, nelle Marche dal 5 gennaio al 1 marzo e in Molise dal 5 gennaio al 5 marzo.

L’ultima carrellata di regioni interessate dagli sconti include il Piemonte e la Puglia dove le promozioni partiranno il 5 gennaio per concludersi il 28 febbraio, poi la Sardegna dove si procederà dal 5 gennaio al 5 marzo, la Sicilia dal 2 gennaio al 15 marzo, la Toscana e la provincia di Trento dal 5 gennaio al 5 marzo, ancora l’Umbria dal 5 gennaio al 5 marzo, la Valle D’Aosta dal 5 gennaio al 31 marzo e infine il Veneto dal 5 gennaio al 28 febbraio.

