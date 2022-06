Quando iniziano i saldi estivi che ci permetteranno di risparmiare più di qualcosa sugli acquisti? Come ogni anno, esiste un calendario specifico per le vendite promozionali, distinto anche regione per regione. Allo stesso tempo, anche la data ultima degli sconti segue una pianificazione temporale che andrebbe in qualche modo chiarita.

Quando iniziano i saldi estivi

Sulla data del via ai saldi estivi c’è da dire che la gran maggioranza delle regioni si uniformerà alla data del 2 luglio, senza particolari differenze tra nord e sud del nostro paese. Ci sono solo due o tre eccezioni da tirare in ballo, per non confondere i potenziali acquirenti. Solo un giorno più tardi, ossia il 3 settembre toccherà alla Campania dare il via alle vendite promozionali. Sempre per i primi sconti c’è la specifica pianificazione prevista per il Trentino Alto Adige e per le relative province autonome. A Trento e provincia, i singoli negozianti avranno 60 giorni di ribassi ma da far partire e terminare in momenti “personalizzati”. Per quanto riguarda Bolzano e provincia invece, nella maggior parte dei comuni si partirà il prossimo 15 luglio.

Quando finiscono i saldi estivi

Su quando iniziano i saldi I saldi estivi c’è sostanziale uniformità, come riportato già. Al contrario, non si può dire lo stesso sul loro termine. Gli sconti termineranno già il giorno 8 agosto a Bolzano e il 13 agosto nel Lazio, il 16 agosto in Liguria, il 28 agosto in Piemonte mentre il 31 agosto in Abruzzo, in Campania, in Emilia Romagna, in Molise, Lombardia, in Toscana, Umbria e Veneto. Dal 1 settembre non ci saranno più vendite promozionali per la Calabria e le Marche e poi dal 2 settembre per la Basilicata e il 3 settembre per la Sardegna. Lo stop definitivo agli scontri si concretizzerà il 15 settembre per la Puglia e la Sicilia, per finire il 30 settembre per il Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta.

