Un ottimo sconto è presente su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Galassia, dispositivo che può essere acquistato ad un prezzo davvero allettante, ma attenzione perché ordinandolo ora non arriverà più per Natale. Rispetto quindi a qualche giorno fa Amazon non garantisce più spedizioni che possano arrivare in tempo proprio per le festività natalizie, i ritardatari dovranno accontentarsi e ricevere il regalo con qualche giorno di ritardo.

Dettagli sull’iPhone 13 in offerta su Amazon prima di Natale: la promozione del giorno in Italia

Nuovo rilancio in vista di Natale, dunque, dopo quello della scorsa settimana. Tutto sommato però vale assolutamente la pena acquistare quest’oggi l’iPhone 13 da 128GB e di color Galassia, visto lo sconto del 14% applicato sul prezzo precedente di 939 euro. Ciò significa che il costo finale di questo top di gamma di stampo Apple è di 807 euro, un bel risparmio da tenere in considerazione. Come detto il prodotto non verrà consegnato prima di Natale, ma non saranno aggiunti altri costi per la spedizione, gratuita, e si avrà la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Questo permetterà a molti utenti di provare ad acquistare tale device avvalendosi proprio delle rate, in questo modo la spesa sarà più facile da affrontare. Solo i tempi di spedizione risultano essere un po’ più lunghi del previsto, ma vale la pena attendere per un’offerta di questo tipo. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche principali di questo iPhone 13 da 128GB di memoria interna e color Galassia. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici che può far affidamento sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Proprio il comparto fotografico è il fiore all’occhiello di tale dispositivo. Spazio infatti ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic e non manca la connettività 5G.

