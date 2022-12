Jasmine Carrisi è stata vittima di bullismo durante gli anni della scuola. La figlia d’arte si racconta a Storie Italiane, ma se spostiamo l’asse del tempo notiamo che le cose sono cambiate solo in termini di contesto. Nata dall’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, oggi Jasmine ha intrapreso la carriera discografica e proprio per questo, di fronte ad Eleonora Daniele, cerca di sfatare il luogo comune della “figlia d’arte raccomandata”.

Proprio “raccomandata” è la parola più ricorrente sui social, dove Jasmine Carrisi si scontra spesso con gli hater che l’accusano di essere “rifatta” e di sfruttare il suo legame di sangue con Al Bano Carrisi per farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Prima del suo approdo sui social, tuttavia, Jasmine è stata vittima di bullismo anche ai tempi della scuola.

Ricordiamo che Al Bano è spesso al centro del gossip per i suoi trascorsi con Romina Power, e quando nacque Jasmine la stampa era molto attenta ai loro affari di famiglia. Per questo Jasmine Carrisi racconta:

“A scuola mi prendevano in giro, tutti i giornali raccontavano cose sgradevoli sulla mia famiglia, li odiavo tutti. Non ho subito bullismo diretto, ma mi faceva male che tutti sapessero quello che succedeva in casa. Volevo passare inosservata”.

Il bullismo nei suoi confronti non è mai finito, e oggi si sposta sui social e sull’opinione pubblica. Per questo la giovane figlia d’arte cerca di far capire che il cognome famoso non è sempre uno spartiacque:

“Crearmi una personalità è stato difficile, perché subivo sempre l’ombra dei miei genitori. Ti accusano di essere raccomandata e non vieni presa seriamente”.

Al Bano è spesso intervenuto per difendere la figlia dalle malelingue, specialmente quando entrambi comparvero a The Voice Senior come giudici: “L’ha deciso la produzione”, spiegò il cantautore di Cellino San Marco.

Continua a leggere su optimagazine.com