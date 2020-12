Al Bano a The Voice Senior con Jasmine e non per suo volere. L’artista è tornato sull’argomento della presenza della figlia su Rai1 sulle colonne di Nuovo, nelle quali ha parlato della minore delle sue figlie e ora compagna di viaggio in un talent.

L’artista di Cellino San Marco ha precisato:

“In realtà è stata la produzione del programma che l’ha voluta. E poi gli attacchi fanno parte del gioco. Se penso a quanti ne ho ricevuti io e continuo a riceverne. L’importante è considerarli come avvertimenti, che nella maggior parte dei casi vanno evitati, ma che a volte vanno accettarti. Se sei intelligente non possono che rafforzarti, perché ti fanno capire se sei tu a trovarti dalla parte sbagliata o se sono le persone che ti prendono di mira”.

E continua:

“Per la prima volta, partecipa a uno spettacolo televisivo dove lei è una delle protagoniste, e ne è strafelice. Jasmine è una ragazza molto matura e responsabile, sono sicuro che se la caverà bene. Non credo che avrà problemi con un aiuto come quello di suo padre accanto”.

Nel corso della prima puntata del programma, Jasmine ha preso la gran parte delle decisioni, iniziando a riempire la scuderia dei Carrisi. La giovane figlia di Al Bano è stata coccolata anche da tutti gli altri coach, che hanno saputo metterla a suo agio.

Il talent di Rai1 è tornato in onda sotto una nuova veste e con la conduzione di Antonella Clerici, che ha riproposto il programma in una versione rinnovata e riservata ai soli concorrenti over 60. Nella giuria, ci sono anche Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, vincitore uscente della versione tradizionale con la giovane artista Carmen Pierri. Lo show va in onda ogni venerdì alle 21,25, dopo il primo slittamento causato dalla puntata supplementare di Tale e Quale Show.