Il nuovo singolo di Al Bano con Jasmine Carrisi è Nessuno Mai, un tributo in chiave contemporanea a un grande classico di Mina. I due artisti, padre e figlia, pubblicano il singolo con la partecipazione del rapper partenopeo Clementino.

Il nuovo singolo di Al Bano con Jasmine Carrisi e Clementino nasce da una profonda amicizia nata dai tavoli di The Voice Senior in cui i 3 artisti hanno indossato i panni dei giudici.

Oggi quella collaborazione è diventato un singolo che è anche un omaggio alla musica italiana e alla grande Mina. La tigre di Cremona pubblicò il singolo Nessuno nel 1959, un brano swing fortemente inserito nelle sonorità dell’epoca. I tre artisti, con la produzione della AC Production di Al Bano Carrisi e gli arrangiamenti del maestro Alterisio Paoletti in collaborazione con la Just Entertainment di Sergio Cerruti, ripropongono questo grande classico in una chiave più contemporanea.

Il risultato è un elettropop terzinato in cui la batteria e le 3 voci sono le parti dominanti, con l’ingrediente speciale del flow del rapper e cantautore partenopeo.

Ecco le parole di Al Bano:

“Questa volta ho dato retta a mia figlia! Jasmine ha scelto questo brano – grande successo dei miei tempi – sorprendendomi molto, ed ho deciso di mettermi al suo servizio per realizzarlo”.

Un entusiasmo, quello di Al Bano, condiviso dalla figlia Jasmine che dichiara:

“Sono molto felice di questo connubio con Al Bano e Clementino perché l’idea era di rielaborare in chiave nuova un brano storico della canzone italiana unendo stili ed emozioni di tre generazioni diverse“.

Tre generazioni a confronto, quindi, si incontrano in questo grande tributo alla musica italiana. Al Bano è uno dei più grandi cantautori italiani; Jasmine, figlia d’arte, è una giovane promessa del pop contemporaneo; Clementino, infine, è uno dei nomi più autorevoli della scena napoletana e del rap italiano.

