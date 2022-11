Un grave incidente per Jasmine Carrisi che poteva finire in tragedia. Il racconto arriva da Glenda Resta, amica TikToker della figlia di Al Bano che ha condiviso con lei quegli attimi di paura. Glenda si è affidata ai social per riportare ai follower quanto accaduto nella notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1° novembre.

Incidente per Jasmine Carrisi: cos’è successo

Secondo il racconto di Glenda Resta, nella notte di Halloween lei e Jasmine Carrisi si erano organizzate per andare a ballare. La tiktoker è dunque andata a cena a casa di Al Bano, il quale – spiega la Resta – per l’intera serata ha chiesto alle due amiche di non uscire per andare a ballare.

Le due amiche non hanno seguito il consiglio e sono andate a divertirsi. A fine serata, stanche e non sicure di mettersi al volante, Glenda e Jasmine hanno organizzato il ritorno con qualcuno che guidasse al posto loro. Sfortunatamente, però, alla persona che guidava è venuto un colpo di sonno e l’auto si è schiantata contro un muretto a secco, sfondandolo, per poi girare su se stessa e fermarsi nella corsia opposta.

Ecco il racconto di Glenda Resta:

“Cosa stranissima: andiamo a cena e la sera stessa il padre di Jasmine ci ripeteva in continuazione di non andare, di rimanere a casa. Era proprio insistente, come se si sentisse dentro di sé che sarebbe accaduto qualcosa. Questa cosa mi ha shockato. Ci divertiamo, una bella serata e poi, per il ritorno, avevamo pensato che saremmo state stanche, che avremmo bevuto qualcosa e quindi abbiamo organizzato una macchina con qualcuno che ci veniva a riprendere. Organizziamo tutto, ci mettiamo in macchina quando, improvvisamente, all’autista viene un colpo di sonno, perde il controllo della macchina e andiamo a sbattere su un muretto a secco e lo sfondiamo. Eravamo in curva, la macchina si gira su se stessa di 360 gradi e va a finire sulla corsia opposta. Raga, siamo vive per miracolo. È davvero un miracolo“.

Come sta Jasmine Carrisi

La stessa Glenda ha rassicurato i follower sulle condizioni di salute di Jasmine Carrisi: “Jasmine ha qualche dolorino e ha preso una botta in faccia, ma siamo vive per miracolo“.

La Resta, invece, dice di aver riportato “lividi, contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo”. La ragazza al volante, però, ha avuto la peggio: “Si è messa il gesso, ha qualche frattura varia”.

L’ultimo post di Jasmine Carrisi su Instagram risale al 28 ottobre, mentre nelle ultime storie ha condiviso alcuni scatti estivi e ha chiesto ai follower se preferiscono un ciondolo liscio o satinato per un progetto in corso.

Un brutto spavento, quindi, ma per fortuna niente di grave dopo l’incidente, per Jasmine Carrisi e per l’amica Glenda Resta.

