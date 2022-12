Purtroppo a molti utenti non funziona il login area personale CheBanca in queste ore, sia che si proceda all’operazione da browser, sia che il tentativo giunga da applicazione mobile per Android e iPhone. I clienti dell’istituto bancario non possono procedere alla verifica del loro conto e neppure a qualche operazione in questa mattinata di lunedì 19 dicembre: per fortuna, la situazione critica sembra essere sotto osservazione e legata ad un aggiornamento (forse programmato).

Il servizio Downdetector, a partire dalle ore 10 odierne, ha iniziato a registrare diverse decine di segnalazioni di problemi con il sito bancario. Non funziona il login area personale CheBanca perché la possibilità di inserire nome utente e password per il proprio profilo di home banking è del tutto inibita. L’immagine di chiusura articolo riporta l’annuncio presente sul sito internet dell’istituto bancario. Si fa riferimento ad un importante aggiornamento in corso e dunque ci si scusa per l’inconveniente arrecato. L’invito è quello di riprovare l’accesso più tardi: questo suggerimento lascia intendere dunque che sia stato proprio programmato qualche intervento volto a migliorare il servizio, dunque in breve tempo la situazione dovrebbe essere ripristinata.

Nel caso si abbia la particolare urgenza di accedere al proprio profilo, magari per bloccare la propria carta a seguito di qualche furto, come si dovrà procedere? Se ancora non funzionerà il login all’area personale CheBanca nei prossimi minuti, si potranno seguire tutti gli utili suggerimenti presenti su questa pagina. Per altre richieste di natura critica, potrebbe tornare utile anche contattare il canale social Facebook dell’istituto bancario e dunque ottenere supporto attraverso il messaggio privato. Ancora, tra i canali classici di assistenza, c’è anche il numero verde 800.10.10.30 per chi chiama dall’Italia (mentre dall’estero si dovrà fare ricorso al +39.02.3200.4141). Entrambi i recapiti sono raggiungibili dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 14.

