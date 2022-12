Dopo un lungo calvario legale protrattosi per 13 anni, il padre di Britney Spears rompe finalmente il silenzio sulla figlia ed espone la sua versione sulla conservatorship.

Il padre di Britney Spears: “Senza di me sarebbe morta”

Jamie Spears, padre di Britney Spears, ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata per il Mail On Sunday, edizione domenicale del Daily Mail. Secondo la sua versione, la popstar di Baby One More Time aveva assoluta necessità di una tutela legale.

L’intento, secondo Jamie, sarebbe stato quello di salvaguardare il rapporto tra la figlia Britney e i figli Preston e Kevin, nati dalla relazione tra la popstar e l’ex marito Kevin Federline. Jamie è consapevole che le sue affermazioni siano in netto contrasto con tutto ciò che la stampa internazionale ha raccontato e con gli ideali del movimento #FreeBritney, nato con il preciso scopo di sensibilizzare sul destino della popstar e sostenere la fine della sua custodia legale.

Jamie è sempre stato dell’opinione che il movimento fosse “cospirazionista” o addirittura uno “scherzo”, ma sulla custodia legale ha le idee chiare:

“È stato un periodo infernale. Ma amo mia figlia con tutto il cuore e l’anima. Dove sarebbe Britney in questo momento, senza quella tutela? Non so se sarebbe viva. Non lo so. [L’ho fatto] per proteggerla, e anche per proteggere i bambini, la tutela è stata un ottimo strumento. Senza di essa, non credo che avrebbe riavuto indietro i bambini”.

La nuova vita di Britney Spears

Sui social Britney Spears fa spesso parlare di sé, specialmente da quando ha ripreso il controllo della sua vita. La popstar non manca di lanciare invettive contro la famiglia, anche nei confronti della madre, ma più che altro si mostra senza veli suscitando polemiche anche da parte dei fan.

Molti suoi ammiratori, infatti, le ricordano di essere mamma e di essere d’esempio per le nuove generazioni.

