Che Dio ci Aiuti 7 dà il benvenuto a una guest star davvero speciale: Orietta Berti apparirà in una puntata della settima stagione nei panni di se stessa. Come sappiamo, la fiction darà l’addio a Elena Sofia Ricci, che uscirà di scena e passerà il timone nelle mani di Francesca Chillemi. La sua Azzurra Leonardi, ormai convinta della sua vocazione, sarà in grado di raccogliere l’eredità di Suor Angela?

TV Sorrisi e Canzoni è stato sul set di Che Dio ci Aiuti 7 per sbirciare dietro le quinte, ed è riuscito a catturare qualche scatto del cast con Orietta Berti. La cantante sarà presente nel 14° episodio della stagione (in totale ne sono 20). Secondo quanto svelato dal settimanale, la celebre artista, una delle icone della musica italiana, giungerà ad Assisi per un concerto. Tuttavia, il tutto si complicherà perché verrà presa da “inspiegabili attacchi di ansia”, riporta Sorrisi.

Per questo motivo, la Berti chiederà aiuto ad Emiliano (Pierpaolo Spollon, che torna nel cast fisso dopo il suo ingresso nella precedente stagione), diventato intanto lo psichiatra del Convento degli Angeli custodi. Data la natura della richiesta e la popolarità della cantante, quest’ultima gli chiederà ovviamente di mantenere discrezione assoluta. La trama genererà, come al solito, esilaranti equivoci quando Sara (la new entry Federica Pagliaroli) diventerà gelosa nel sentire Emiliano parlare al telefono con una misteriosa donna.

Stando alle anticipazioni fornite da Sorrisi, Sara ed Emiliano sono stati insieme in passato, ma hanno deciso di restare amici dopo diversi tira e molla. Quando una notte la Berti andrà a trovarlo nel suo appartamento, Sara ne sarà proprio sconvolta. Solo al termine di una serie di incomprensioni, sempre nello stile comico della fiction, la giovane scoprirà che la sua rivale altri non è che Orietta Berti!

Che Dio ci Aiuti 7 debutta su Rai1 dal 12 gennaio 2023. Pronti a dire addio a Suor Angela?

