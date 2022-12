Mentre tutti noi siamo ancora in attesa di capire quando inizieranno le riprese di Doc Nelle tue Mani 3, sembra proprio che Luca Argentero e il suo Doc siano destinati a trovare pane per i loro denti: Daniele Liotti. L’attore si è lasciato alle spalle la sua avventura in Un Passo dal Cielo e presto sarà sul set di un’altra serie medical questa volta firmata da Canale5, Anima Gemella.

La nuova serie di Canale 5 realizzata da Endemol Shine Italy, in coproduzione con Rti, vedrà Daniele Liotti protagonista nei panni di Carlo Bontempi, un medico stimato e affascinante che si troverà subito nel bel mezzo dell’azione al fianco di una giovane truffatrice che si finge una medium interpretata da Chiara Mastalli. A quanto pare, però, le sue doti paranormali non sono poi così inventate e a collegarla al protagonista della serie saranno le indagini su Adele (Valentina Corti), la defunta moglie di Carlo.

Ecco le prime foto dal set della serie:

Da questo tragico evento e dal mistero che vi si cela dietro prenderà il via la seri di Canale5 con Daniele Liotti che terrà compagnia al pubblico per un totale di quattro puntate. Le prime anticipazioni lasciano pensare che la morte di Adele non sia stata un incidente e che dietro tutto si nasconda la mano di qualcuno che l’ha voluta morta. Tra pistole ritrovate nel lago e incidenti per la finta medium, le cose per Carlo Bontempi potrebbero presto complicarsi nella serie che già promette molto bene.

A cominciare dal volto di Daniele Liotti e finendo alle prime anticipazioni sulla serie, tutto lascia pensare che Anima Gemella possa diventare uno dei prodotti di punta del nuovo palinsesto di Canale5, la rinascita per il settore fiction è davvero vicina?