Sono in corso a Torino le riprese di Anima Gemella, la nuova fiction che riporterà Daniele Liotti su Canale5 dopo il successo ottenuto in Rai come erede di Terence Hill in Un Passo dal Cielo. Chi ha seguito l’iter della serie sa bene che dopo i primi rumors sull’addio di Daniele Liotti sono arrivate le certezze da parte della stessa dirigente Rai Maria Pia Ammirati che si occupa proprio del ramo delle fiction.

Ci ha pensato lei a spazzare via ogni dubbio confermando il mancato ritorno di Francesco Neri nella nuova stagione della fiction e dell’incoronazione a protagonista di Giusy Buscemi, attualmente sul set a pochi giorni da parto.

La Ammirati ha confermato che dalla settima stagione non sarà più possibile vedere Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri e questo significa che la sua assenza inciderà anche sulla trama iniziando proprio dal fatto che Manuela Nappi diventerà il personaggio principale e gran parte delle trame gireranno intorno a lei. Al momento non ci sono ulteriori dettagli al riguardo ma quello che tranquillizza i fan è che Daniele Liotti è già pronto per la sua prossima avventura.

Secondo le prime novità sembra proprio che Daniele Liotti presterà il volto ad un dottore disperato dopo la morte della moglie almeno fino a che non cede alle ‘rivelazioni’ di una medium che rivela di essere in contatto con la donna, è la verità oppure no? Il passato e il presente a quel punto si intrecceranno in una love story in quattro puntate che vedremo sicuramente alla fine di questa stagione televisiva o all’inizio della prossima.

Le riprese sono iniziate in Piemonte lo scorso 22 agosto sul Lago Maggiore, a Solcio di Lesa (Novara) e continueranno a Torino per 5 settimane in questo mese e il prossimo. La nuova serie è realizzata da Endemol Shine Italy con Rti con la regia di Francesco Miccichè e Daniele Liotti protagonista.