Oramai ci siamo allo switch-off definivo verso il nuovo digitale terrestre. Un paio di appuntamenti ci attendono di qui a qualche giorno, tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Come già raccontato pure in un precedente approfondimento, c’è da prendere in considerazione una prima data del 21 dicembre e poi ancora quella del 31 dicembre per l’importante cambiamento. Come comportarsi dunque se si hanno ancora dei dubbi sui prossimi passaggi? Esistono numeri e modalità di contatto utili per ottenere assistenza per il delicato passaggio, del tutto ufficiali perché messi a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso il programma apposito per la Nuova TV Digitale. Sarebbe davvero un peccato non approfittarne.

Prima di indicare i contatti di supporto dedicati all’avvento del nuovo digitale terrestre, vale la pena ricordare che tra una sola settimana, ossia il 21 dicembre, si compirà un primo importante step: i programmi non verranno più trasmessi in MPEG-2 ma in MPEG-4, dunque potranno essere visti solo con un televisore ad alta definizione. Con il 31 dicembre poi, si compirà il vero e propro switch-off verso il nuovo digitale terrestre con il passaggio completo allo standard Dvb-T2 con codifica Hevc.

I contatti da tenere bene in mente ora e nei prossimi giorni per un’eventuale supporto sono diversi. Chiamando lo 06 87 800 262, dal lunedì al venerdì e dalle 9:00 alle 18:00 sarà possibile parlare con degli operatori specializzati. Non si tratta di un numero verde, dunque eventuali costi per la telefonata varieranno in base al proprio piano tariffario. In alternativa, sarà possibile entrare in chat WhatsApp con il numero 340 1206348. Anche in questo secondo caso, si potrà ricevere aiuto in caso di problemi o altri dubbi. Per finire, chi preferisce avere un riscontro via mail alla propria problematica, potrà anche compilare il form specifico presente a questo indirizzo e ottenere la risposta desiderata in tempi non dichiarati ma che non dovrebbero essere troppo lunghi.

