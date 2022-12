Perché non si vede Mediaset da oggi 21 dicembre con i suoi principali canali di riferimento? Oppure, anche se i programmi riescono ad essere visualizzati a schermo, come mai si manifestano dei seri problemi con l’audio? Forse ad alcuni sarà sfuggito il passaggio verso il nuovo digitale terrestre di scena proprio in questo primo giorno d’inverno. Vale dunque la pena chiarire cosa ci attende da questo momento in poi, proprio per la fruizione di tutti i contenuti TV.

Cosa è successo in queste ore

Da oggi 21 dicembre qualsiasi contenuto delle reti televisive nazionali sarà trasmesso in alta definizione. La codifica MPEG.2 è stata dismessa del tutto nella giornata di ieri 20 dicembre per fare spazio allo standard successivo MPEG-4. Ne consegue che solo chi ha un apparecchio televisivo in grado di trasmettere in alta risoluzione autonomamente o con l’ausilio di un decoder appropriato può vedere appunto i contenuti di qualsiasi emittente, da questo momento in poi.

I canali Mediaset

C’è una piccola fetta di italiani che si chiede perché non si vede Mediaset oggi 21 dicembre e la cosa non stupisce. A qualcuno, appunto, potrebbe essere sfuggito il passaggio definitivo odierno e per questo motivo potrebbe non visualizzare la propria rete preferita. Se ancora non dotato di un televisore o decoder adatto alla nuova tecnologia di trasmissione, chiunque non potrà fare altro che adeguarsi, procedendo all’acquisto di tecnologia supportata.

Ad ogni modo, anche chi è dotato di televisione di ultima generazione potrebbe comunque trovare difficoltà proprio oggi nella visualizzazione dei canali. Niente panico in quest’ultimo caso. Probabilmente sarà solo necessaria una nuova risintonizzazione dei canali per continuare a fruire delle trasmissioni preferite. L’operazione potrà essere effettuata dalle impostazioni dell’apparecchio, sia in modalità automatica che manuale e prenderà solo qualche minuto di tempo.

