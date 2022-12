C’è un po’ di confusione intorno alla data dello switch-off al nuovo digitale terrestre definitivo. Sul passaggio evolutivo per la tecnologia televisiva ci sono dei doverosi chiarimenti da riportare, visto che gli appuntamenti delle prossime settimane saranno due e non uno solo. Il primo step è programmato per il 21 dicembre, il secondo chiuderà in bellezza quest’annata per aprirne una nuova.

Cosa succede dal 21 dicembre

Non oltre il 20 dicembre le trasmissioni televisive saranno proposte in risoluzione standard. A partire dal 21 dicembre, al contrario, tutti i programmi saranno trasmessi appunto solo in alta risoluzione. Tecnicamente, stiamo parlando della transizione tecnologica che avviene dall’impiego del formato video Mpeg2 al più efficiente Mpeg4. Proprio la prima tecnologia appena menzionata ci ha accompagnato per circa 30 anni e ora viene abbandonata a favore della successiva, per una televisione che garantisca contenuti di maggiore qualità.

Non finisce qui, il secondo passaggio

Dal 21 dicembre, le trasmissioni saranno visibili solo da televisori in alta definizione o dotati di decoder adatti alla speciale tipologia di contenuti. Successivamente poi avverrà lo switch-off definitivo previsto per l’ultimissima parte del 2022 e l’inizio del 2023. A livello europeo, da tempo si è pianificato lo specifico step non oltre il 31 dicembre: in questo secondo caso si effettuerà il passaggio completo allo standard Dvb-T2 con codifica Hevc. La seconda generazione del digitale terrestre che abbiamo conosciuto nel 2012 contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità del segnale e pure liberare spazio per le frequenze telefoniche in 5G.

Chi dovrà adeguare il proprio televisore per lo switch-off al nuovo digitale terrestre? La verifica da effettuare per sincerarsi del supporto della tecnologia è sempre lo stessa. Basterà semplicemente controllare la visione dei principali canali RAI e Mediaset sui primi tasti del telecomando. Se Rai 1 e tutte le altre reti saranno visibili soltanto dalla posizione 501 in poi, allora certamente bisognerà acquistare una nuova TV o un decoder.

