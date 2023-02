Esiste un numero verde per assistenza RaiPlay, il servizio e app della RAI attraverso il quale è possibile guardare in diretta tutti i programmi di ogni rete della televisione pubblica italiana, ma non solo. In effetti, sempre tramite lo stesso canale, è possibile guardare ogni contenuto in differita rispetto alla sua messa in onda e soprattutto accedere a film, serie TV, documentari di ogni genere e argomento, in numero sempre maggiore nel tempo.

Proprio RaiPlay è un servizio che ha conosciuto immensa fortuna negli ultimi mesi. Sono sempre in numero maggiore coloro che utilizzano il canale attraverso computer, smartphone o ancora preferiscono fruire di tutti i contenuti attraverso le apposite applicazioni che si trovano all’interno delle smart TV di vari brand. Proprio per questo motivo, potrebbero sorgere dei dubbi sulle modalità di utilizzo dello strumento o potrebbero presentarsi anche dei problemi di varia natura che dovranno pur sempre essere risolti. Va dunque confermato che esiste un numero verde al quale rivolgersi in caso di difficoltà in finestre temporali giornaliere molto ampie.

Al numero verde 800.93.83.62 risponde la RAI Radio Televisione Italiana e questo ha diverse funzioni. Attraverso il recapito gratuito, è possibile ottenere informazioni sul canone, sulle trasformazioni legate alla nuova TV digitale e appunto avere assistenza anche per quanto riguarda RaiPlay. Formulando il recapito già indicato sul tastierino numerico, verrà immediatamente chiesta la lingua di propria preferenza. La voce automatica indicherà il numero da digitare per diverse tipologie di argomento. Proprio il supporto per RaiPlay corrisponde alla scelta numero 4. Una volta optato per quest’ultimo strada, non bisognerà fare altro che attendere di parlare con un operatore. Il servizio sarà disponibile dal venerdì al sabato, dalle ore 9 del mattino e fino alle 21 della sera. Nessuna risposta sarà fornita invece di domenica e nei festivi.

