Un argomento ancora oggi divisivo, quello sulla famiglia, con una parte di popolazione che rimane altamente giudicante sulle scelte altrui: la confessione di Virginia Raffaele sui figli, rilasciata nel corso di un’intervista al periodico Oggi, ha scatenato i commenti negativi di quanti vivono nella convinzione che la natura di donna implichi una procreazione.

La confessione di Virginia Raffaele sui figli

Il 7 dicembre 2022 nel numero di Oggi uscito in edicola è comparsa un’intervista all’attrice e imitatrice Virginia Raffaele. Proprio come Emma Marrone, Virginia Raffaele ha espresso la sua volontà di non volere figli.

Sostanzialmente, l’attrice contesta l’immediata associazione tra “donna” e “maternità”, per questo afferma:

“Si può essere madri anche senza avere figli. A me dicono spesso che sono molto materna. Ma dipende da cosa si intende: ci sono madri che uccidono i figli, quindi se penso a loro rispondo ‘beh, non tanto'”.

Quindi:

“Se intendiamo invece la capacità di essere avvolgenti, affettuosi e premurosi, sì. Tutti abbiamo dentro il genitore e il bambino, quindi la parte materna la si può avere anche senza essere madri biologicamente. Non è una cosa necessariamente legata a qualcosa di chimico o biologico”.

Infine, Virginia Raffaele precisa che non si sente di giudicare chi prosegue in una scelta opposta alla sua, quindi le donne che scelgono di diventare madri:

“La maternità è ancora vista come il completamento della vita di una donna. E questo nonostante i tempi che viviamo, i diritti e le libertà che abbiamo, abbiano chiarito che una donna può essere felice e completa anche se non ha figli. Qualcuno lo vive come un eccesso di responsabilità, per altri c’entra il bisogno di libertà. Ma non ne farei un discorso generazionale, è soggettivo e personale. Ha a che fare con la vita di ciascuno, persino con la famiglia da cui si proviene”.

Abbiamo scritto che Virginia Raffaele non si sente di giudicare, ma ciò non vale per alcuni utenti. Sul suo account Instagram l’attrice ha pubblicato la copertina del numero di Oggi con la sua intervista, sulla quale vediamo una sua foto con il titolo sovrimpresso: “Non ho figli, e allora?”.

I commenti degli hater

Com’è noto e come già precisato in apertura, famiglia e maternità sono argomenti divisivi e in molti casi – nel tipico fenomeno della polarizzazione social, i due fronti si fanno oltremodo inferociti.

“E che ca**o ce ne frega a noi?”, scrive un utente. “Ma chi te l’ha chiesto?”, scrive un altro. Un altro hater scrive: “Falli, di te non resterà più niente“.

C’è poi chi vede un intento politico, inevitabilmente: “Ah, il profumo della propaganda anti famiglia. Good job, media”. C’è chi si erge ad avere una risposta a tutto: “E allora? Tro**a di più!”. Infine, c’è chi lancia una profezia:

“Chi non avrà figli allora morirà solo come un cane in tarda età! Infatti coloro che non avranno avuto dei figli moriranno soli senza alcun conforto di figli e nipoti al loro capezzale in tarda età come appunto i cani solitari“.

Continua a leggere su optimagazine.com