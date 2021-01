Il duetto di Ornella Vanoni e Virginia Raffaele a Che Tempo Che Fa arriva a sorpresa nella serata di ieri. La cantante era ospite di Fabio Fazio per la presentazione del suo nuovo disco di inediti, Unica, nel quale accoglie anche Virginia Raffaele, sua imitatrice d’eccezione.

“Non abbiamo mai litigato per la sua imitazione, ci vogliamo molto bene anche se la Raffaele è una disgraziata”, commenta ironicamente Ornella Vanoni che quelle ripetute imitazioni di Virginia Raffaele le ha sempre apprezzate con simpatia ed accettate con ironia.

A Che Tempo Che Fa le due si trovano sullo stesso palco. Il duetto di Ornella Vanoni e Virginia Raffaele è l’occasione ideale per presentare il pezzo che le due cantano nel disco Unica. Il loro duetto è sulle note di Tu/Me e a Che Tempo Che Fa risuona in diretta su Rai3 domenica 17 gennaio.

Ornella Vanoni si trova così faccia a faccia – voce a voce – con la sua imitatrice e regala un momento unico agli spettatori di casa Rai. Per la Raffaele è un grandissimo onore aver coronato il sogno di un feat. con una delle artiste che stima di più e a proposito della Vanoni spiega: “Ornella per me è una maestra di vita, ha una visione della vita che è assolutamente interessante”.

Per la Raffale è un vero onore essere stata coinvolta nell’album di Ornella Vanoni, un traguardo che non pensava potesse essere raggiungibile e ha smentito anche ogni presunta voce a proposito di litigi e incomprensioni passate.

“Non ho mai litigato con lei”, ha aggiunto la Vanoni, “Non le ho mai detto nulla”. Ma poi ha spiegato: “Le ho solo detto che mi faceva passare per una rimbambita. Lei è una disgraziata ma non siamo nemiche”.