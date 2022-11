Nell’ultimo numero di Vanity Fair sono state pubblicate le affermazioni di Emma Marrone sui figli, sugli uomini, sul padre e sulla maternità. La cantante salentina ha dichiarato di aver conservato i tessuti ovarici sostenendo quanto sia assurdo che in Italia una donna debba avere dei figli soltanto con un uomo.

Le sue parole:

“Perché qui bisogna essere costrette a fare un figlio solo con un uomo? In Italia, poi, un uomo studia e può raggiungere una posizione di potere, una donna fatica il doppio e viene messa in dubbio alla prima maternità. Questa, ripeto, è violenza“.

La prima frase è stata ripresa da un sito internet per farne un titolo. Per questo una utente, su Twitter, ha ripreso l’articolo con un commento che è subito balzato all’attenzione della diretta interessata e dei suoi fan. “Prova con un cavallo”, ha scritto l’utente con il conforto di tanti follower che hanno infierito con varie esternazioni volgari: “Può chiedere consulenza a Cicciolina, che ha sempre avuto una certa predilezione per gli equini”, e ancora: “Prova con un toro”.

Una vera e propria esposizione all’odio, fenomeno contro il quale Emma Marrone si è sempre battuta ma di cui, nonostante il suo potere social, continua ad essere vittima. Per questo la cantante salentina non si tira indietro dall’esporre il profilo in chiaro della hater per commentare il messaggio nelle stories di Instagram:

“Il tweet di questa ‘donna’ è vomitevole. I commenti sotto, anche peggio. Mi dispiace e mi vergogno per voi. Quanta ignoranza. Povera umanità”.

Per il momento il tweet offensivo è ancora online e i commentatori continuano ad inferire. Da ciò che racconta l’autrice, il suo profilo è stato più volte limitato da Twitter per motivi non meglio precisati.

Non è dato sapere se Emma Marrone prenderà dei provvedimenti.

Continua a leggere su optimagazine.com