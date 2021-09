Tu/Me di Ornella Vanoni ha un’ospite d’eccezione: quella Virginia Raffaele che negli anni abbiamo visto imitare la cantante milanese in tutti i suoi gesti, anche nella camminata e soprattutto nella voce. Oggi le due artiste sono un’unica cosa, o quasi, in questo nuovo featuring di successo dopo la divertente Toy Boy pubblicata insieme a Colapesce e Dimartino.

A questo giro Ornella Vanoni offre ancora una volta una bossa nova elegante e spensierata, quasi sulla stessa linea di Toy Boy duettando con Virginia Raffaele che snocciola calchi linguistici dal portoghese e doti canore che già conoscevamo. Tu/Me di Ornella Vanoni fa parte dell’ultimo album Unica. Il testo è stato scritto dalla stessa Ornella insieme a Fabio Ilacqua, e il singolo è accompagnato da un video-cartoon realizzato con sagome di carta, firmato da Stefano Bertelli.

Nel testo troviamo un inno all’amicizia che si consuma nel video ufficiale, con i due personaggi – la Vanoni e la Raffaele – che arrivano a confondersi l’una dell’altra dopo aver vissuto la loro quotidianità. Tu/Me di Ornella Vanoni fa anche parte della colonna sonora di Luna Park, la serie TV Netflix che racconta gli anni ’60.

Oltre al nuovo album Unica, il 2021 di Ornella Vanoni è segnato anche dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 come super ospite, un’esibizione già passata alla storia per lo straordinario talento inossidabile di una cantante che non sente il peso degli anni. Il nuovo album, infatti, è ancora forte del plauso della critica per le interpretazioni inarrivabili e la maestria canora di una grande icona della musica italiana.

In Tu/Me di Ornella Vanoni ritroviamo l’Ornella di sempre, quella che duettava con Toquinho e che incantava tutti con l’interpretazione di Innamorati A Milano. Ecco il testo del nuovo singolo in rotazione radiofonica da oggi, giovedì 30 settembre.

Questa mattina dentro nello specchio

Ho visto un viso che sembrava il mio

La sua bocca è un frutto rosso

In testa i sogni che facevo anche io

Avrà vent’anni e gli occhi come stelle

E tutto il tempo non le basterà

Mi dice libera e incosciente

“Voglio imparare ad andare a modo mio”

Io dico ehi! Lo sai che il mondo è un’acqua alta

Pronta a trascinarti via

Di mille amori un girotondo

Fuggi il cuore che non ha poesia

La vita è un gioco ad inseguire il vento

Il miele è poco e poco basterà

Una discesa una salita

Un mondo di felicitade

Tu sei me io sono te

E ho visto quasi tutto e quasi niente

Cosa di me conosco veramente?

Tu sei me io sono te

E questa vita che ci gira intorno

Basta lasciarsi portare fino in fondo

Leggo ogni pagina dei tuoi occhi

E penso “che dolce pazzia”

Se sciuperai l’amore un giorno

Sarai sola amica mia

In quel silenzio dove ti nascondi

Sai a memoria quello che dirai

“Leggera come una bambina

Sono più libera che mai”

Tu sei me io sono te

E ho visto quasi tutto e quasi niente

Cosa di me conosco veramente?

Tu sei me io sono te

E questa vita che ci gira intorno

Basta lasciarsi portare fino in fondo

Siamo due case due mani un vestito di seta

E filastrocche di bambini in giro a mosca cieca

E siamo un canto sottile una pagina bianca

Diverse ed uguali come due gocce d’acqua

E siamo pane e farina un pizzico di sale

Due pesci d’aprile alberi di Natale

E siamo pazze e felici isole controvento

Un treno che passa da qui

Tu sei me io sono te

E ho visto quasi tutto e quasi niente

Cosa di me conosco veramente?

Tu sei me io sono te

E questa vita che ci gira intorno

Basta lasciarsi portare fino in fondo