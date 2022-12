Stiamo vivendo ore molto calde per quanto riguarda i biglietti di Monza-Inter, almeno per quanto concerne i ticket disponibili nel settore ospiti. Se da un lato il tifo nerazzurro organizzato è fortemente focalizzato sulla trasferta per seguire la squadra in Supercoppa a metà gennaio, come abbiamo avuto modo di constatare attraverso il primo articolo a tema pubblicato sul nostro magazine, non dobbiamo dimenticare gli appuntamenti antecedenti in campionato.

Cosa sappiamo sui biglietti di Monza-Inter in vendita da oggi 12 dicembre per il settore ospiti

Nello specifico, dalle 10 di oggi 12 dicembre tutti possono acquistare i biglietti di Monza-Inter, a patto che il tifoso sia in possesso della fidelity card nerazzurra. Il costo di ogni tagliando ammonta a 30 euro, con la Curva Nord dell’impianto brianzolo completamente riservato ai sostenitori della compagine allenata da Simone Inzaghi. Match estremamente importante, che arriverà a tre giorni di distanza dalla super sfida al Napoli. La sera del 4 gennaio capiremo quale distanza ci sarà tra le due squadre.

Resta da capire quale sarà la capienza del settore ospiti per questa partita, perché se da un lato ad inizio estate si parlava di appena 500 posti, a settembre in Brianza sono arrivati più di 2.200 sostenitori dell’Atalanta. Insomma, è probabile che ci sia stata un’estensione e questo dovrebbe avere effetti positivi anche in vista della vendita per i biglietti di Monza-Inter.

Considerando il seguito che ha la squadra di Inzaghi quando gioca in trasferta e la vicinanza geografica le due città lombarde, è altamente probabile il sold out, con tanti tifosi ospiti anche in altri settori. Vedremo come andrà avanti la vendita dei biglietti di Monza-Inter, dopo le prime informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione questo lunedì. Ce l’avete fatta ad acquistare un ticket? Fateci sapere nell’area commenti.

