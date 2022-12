In tanti ancora oggi lo chiamano erroneamente bonus Renzi, considerando il fatto che il trattatamento integrativo per una larga fascia di dipendenti in Italia sia stato concepito proprio dall’ex Premier. L’anno che va a chiudersi, infatti, è stato caratterizzato da profonde modifiche per la misura, come del resto abbiamo avuto modo di constatare a marzo quando sul nostro magazine abbiamo pubblicato un altro articolo sulla questione. Come stanno le cose e cose dobbiamo aspettarci a strettissimo giro? Proviamo a fare il punto della situazione qui in Italia.

Tutte le precisazioni del caso sul pagamento dell’ex bonus Renzi a dicembre 2022: il programma dei prossimi giorni

Qualcuno, infatti, arrivati a questo punto del mese si aspettava di visualizzare già l’accredito, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere di recente sui social. Per questo motivo, credo siano opportuni e necessari alcune precisazioni sul pagamento dell’ex bonus Renzi a dicembre 2022. Il calendario di INPS, sotto questo punto di vista, è molto chiaro. La prossima settimana sarà caldissima, in quanto sono previsti i saldi di diverse prestazioni e tra queste ritroviamo anche il trattamento integrativo che, in linea teorica, farà incassare 100 euro agli aventi diritto.

Provando ad analizzare più nello specifico la questione del tanto discusso ex bonus Renzi, la data giusta per l’accredito dovrebbe essere quella del 16 dicembre. Alla luce di quanto detto in precedenza, in merito ai diversi pagamenti previsti da INPS nei prossimi giorni, è possibile che il giorno possa leggermente differire leggermente. Per tenere la situazione sotto controllo, non dovrete far altro che accedere al vostro fascicolo all’interno dell’area utente INPS, in merito agli accrediti effettuati verso l’utenza con cui effettuate il login.

Siete pronti a ricevere l’ex bonus Renzi? Fateci sapere se da INPS vi siano pervenute comunicazioni differenti in merito.

