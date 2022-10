Bisogna concentrarsi sul bonus 200 euro, considerando anche le varie fasce della popolaziine che rientrano in questo discorso. A tal proposito, occorre focalizzarsi sul tema NASpI, andando a completare un discorso avviato nei giorni scorsi con un articolo sul nostro magazine. Non è un caso che sui social ci siano tante domande del genere che al momento non hanno una risposta: “Qui si aspetta ancora il bonus 200 euro per chi é in Naspi. Quando il pagamento?”. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose, in attesa di un riscontro definitivo per tutti.

Complesso l’intreccio tra bonus 200 euro e chi è in NASpI: cosa dice INPS sotto questo punto di vista

In cosa consiste l’intreccio tra bonus 200 euro e coloro che sono in NASpI? I riscontri da INPS sono abbastanza chiari, visto che la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego rientra tra le categorie che possono usufruire della misura. Per chi non lo sapesse, si tratta di una indennità mensile di disoccupazione, da accoppiare a stretto giro al suddetto supporto. Fino ad oggi, c’è stata grande incertezza sui tempi di erogazione dei pagamenti destinati alla categoria, ma qualcosa pare si stia muovendo.

Basti pensare a quanto riportato da INPS su Facebook a chi ha posto domande specifiche domande sul bonus 200 euro destinato a chi è in NASpI: “Al momento sappiamo che i pagamenti avverranno entro fine mese ma non abbiamo maggiori comunicazioni”. Insomma, entro la fine di ottobre, e di conseguenza nel giro di due settimane scarse, dovrebbe sbloccarsi la situazione una volta per tutte. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere ulteriori comunicazioni ufficiali sotto questo punto di vista.

Cosa vi aspettate sulle tempistiche di pagamento per il bonus 200 euro? Fateci sapere cosa ne pensate.