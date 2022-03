Continua a tenere banco la storia del bonus Renzi 2022. A prescindere da come si voglia chiamare questa forma di supporto per i lavoratori dipendenti, infatti, ci sono alcune informazioni che dobbiamo prendere in esame, in aggiunta rispetto a quanto riportato attraverso il nostro ultimo articolo a tema. Ad esempio, in questi giorni in tanti si chiedono quanto dovremo attendere per i primi pagamenti legati alle nuove misure introdotte quest’anno. Proviamo pertanto a fare il punto della situazione.

Indicazioni sul bonus Renzi 2022 e sulle tempistiche di pagamento a marzo 2022

Qual è il calendario relativo all’erogazione del bonus Renzi 2022, in occasione del primo ciclo di pagamenti previsto dopo la riforma? La data da cerchiare in rosso è quella del 23 marzo. A partire da quel giorno, infatti, toccheremo con mano l’impatto che le recenti normative ha avuto effettivamente sul sostegno a specifiche categorie. Vi ricordo, a al proposito, che il discorso vale per lavoratori dipendenti e assimilati (privati e pubblici). A questi, poi si aggiungono i disoccupati titolari di NASpI, fino ad arrivare ai lavoratori che già ricevono altre prestazioni economiche a sostegno del reddito.

Abbiamo dunque un termine preciso, tra poco meno di una settimana, per scoprire il reale impatto del nuovo bonus Renzi 2022, in riferimento a coloro che percepiscono un reddito annuale compreso tra 15.000 e 28.000 euro. Chi si trova al di sotto di questa soglia non noterà alcun cambiamento rispetto alla quota mensile di 100 euro, aumentata rispetto alla proposta inizialmente approvata con l’ex Premier. Così come, superata quella soglia, non potremo sfruttare questo sostegno.

Ancora pochi giorni ed avremo un riscontro pratico sul bonus Renzi 2022. Cosa vi aspettate dopo la riforma che è entrata in gioco quest’anno in Italia? Riportateci la vostra esperienza qui di seguito con un commento.