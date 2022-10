C’è anche il bonus attività fisica da tenere in grande considerazione per il 2023: a disposizione un mese di tempo per proporre la propria domanda, ovvero dal 15 febbraio al 15 marzo del prossimo anno per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022. L’agevolazione, che ricordiamo essere prevista dalla Legge di Bilancio di quest’anno, prova ad ammortizzare i costi degli esercizi fisici svolti con l’aiuto di un professionista allo scopo di migliorare la propria qualità di vita in caso di malattie croniche o di disabilità fisiche.

Il bonus attività fisica spetta alle persone che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 hanno sostenuto spese documentate per l’effettuazione di attività motoria adattata, ovvero esercizi fisici, di natura non sanitaria, prescritti per condizioni determinate, svolti insieme a figure competenti ed in strutture non sanitarie per il miglioramento della propria qualità di vita. L’utente potrà fare domanda per il bonus attività fisica dal 15 febbraio al 15 marzo 2023 oppure delegare un intermediario, direttamente nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.

L’ente, entro il 25 marzo 2023, diffonderà il valore del credito d’imposta spettante agli eventi diritto, che coprirà le spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022. La domanda dovrà contenere il codice fiscale del contribuente e l’importo documentato dei costi sostenuti nell’anno 2022. Nel giro di 5 giorni il sistema invierà una ricevuta che attesterà la presa in carico della richiesta o l’eventuale diniego (con relativa motivazione). Un’occasione da non lasciarsi scappare, che siamo sicuri saprete cogliere al volo seguendo le indicazioni di cui sopra (ci preoccuperemo di fornirvene altre non appena disponibili). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

