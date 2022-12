Bull 7 ci sarà? In attesa di scoprirlo, stasera, domenica 11 dicembre va in onda su Rai2 il finale di stagione della serie legal drama con Michael Weatherly.

L’appuntamento è nella seconda serata, dopo il doppio episodio di NCIS Los Angeles 13. Di seguito le anticipazioni su ciò che vedremo.

Si intitola Addio l’episodio 6×22 di Bull, che rappresenta il finale di stagione. Ecco la sinossi:

Bull e la squadra si recano in tribunale un’ultima volta per finalizzare una difesa per omicidio negligente che cambierà per sempre la natura della loro azienda e le loro vite.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

Bull 7 non ci sarà: all’inizio di quest’anno, Michael Weatherly ha annunciato la sua decisione di lasciare la serie. E ovviamente Bull non può esistere senza il suo protagonista. Ecco perché la rete CBS ha scelto di cancellarlo. Qui il lungo posto di Weatherly, in cui annuncia l’addio:

“È stato un privilegio interpretare il dottor Jason Bull per sei lunghe stagioni. Ho deciso che è tempo di perseguire nuove sfide creative e portare a termine la storia”, ha annunciato l’attore sul social network in un lungo post. “È stato un onore lavorare con questo talentuoso cast, troupe e team di sceneggiatori/produttori che ha contribuito a reinventare il legal drama. Restate sintonizzato per un grande finale di serie. Grazie a tutti i fan dal profondo del mio cuore. Farete sempre parte della famiglia di Bull!”

Bull 7 non ci sarà, quindi il finale in onda stasera è l’ultimo episodio della serie tv. L’appuntamento con Bull 6 su Rai2 è dalle 22:35.

