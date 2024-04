Tornano la quinta stagione di 911 e 911 Lone Star 3 in onda su Rai2 con i rispettivi nuovi episodi. Entrambe le serie sono state create da Ryan Murphy. Ecco le anticipazioni sugli episodi che vedremo stasera 28 aprile.

Si comincia dall’episodio 5×14 di 911 dal titolo Colpi di fortuna, di cui vi riportiamo la sinossi:

I membri della squadra entrano in azione quando una donna precipita dal suo attico. Athena e i paramedico della 118 riescono a salvare trafitta da un cartello. Jee-Yun sta male e quindi Maddie la porta in ospedale, ma il medico dà una buona notizia: era solo un’intossicazione, non è grave e non sarà necessario intervenire chirurgicamente. Nel frattempo, Eddie inizia la terapia per il suo disturbo da stress post-traumatico e il senso di colpa per essere sopravvissuta più volte e Maddie teme il peggio quando…

Nel cast di 911 5: Angela Bassett è Athena Grant-Nash; Peter Krause è Bobby Nash; Oliver Stark è Evan Buckley; Aisha Hinds è Hen Wilson; Kenneth Choi è Howard Han; Rockmond Dunbar è Michael Grant; Corinne Massiah è May Grant; Marcanthonee Jon Reis è Harry Grant; Jennifer Love Hewitt è Maddie Buckley; Ryan Guzman è Eddie Diaz; Gavin McHugh è Christopher Diaz; John Kim è Albert Han.

A seguire, l’episodio 3×14 di 911 Lone Star intitolato Autocontrollo, ed ecco la sinossi:

Owen e i 126 corrono verso le emergenze, tutti con un elemento comune che li lega insieme. Il cognato di Tommy fa un’apparizione a sorpresa ad Austin e Marjan affronta Owen riguardo ai suoi problemi di gestione della rabbia.

Nel cast di 911 Lone Star 3: Rob Lowe è Owen Strand; Ronen Rubinstein è TK Strand; Sierra McClain è Grace Ryder; Jim Parrack è Judd Ryder; Natacha Karam è Marjan Marwani; Brian Michael Smith è Paul Strickland; Rafael L. Silva è Carlos Reyes; Julian Works è Mateo Chavez; Gina Torres è Tommy Vega; Brianna Baker è Nancy Gillian; Kelsey Yates è Izzy Vega; Skyler Yates è Evie Vega.

911 5 e 911 Lone Star 3 tornano su Rai2 domenica 5 maggio con un nuovo appuntamento. Nell’episodio 5×15 di 911, i membri del 911 entrano in azione per salvare un influencer in una sauna e un’emergenza a un matrimonio in reality show. Maddie teme di essersi persa molte delle prime volte di Jee-Yun, May mette in dubbio la carriera di Atena e Hen e Karen cercano di ritrovare il divertimento nella loro relazione. Nell’episodio 3×15 di 911 Lone Star, Owen ha una svolta durante la terapia. Dopo una chiamata, Grace si rivolge a un collega ma se ne rammarica quando Judd offre più di quanto aveva pianificato. Tommy, TK e Nancy corrono per aiutare un sopravvissuto ferito da un rettile.

L’appuntamento con la quinta stagione di 911 e 911 Lone Star 3 è per stasera dalle 21:20 su Rai2.

