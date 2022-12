Si intitola Cringe Inferno l’inedito che i Tropea presentano a X Factor 2022. Della squadra di Ambra Angiolini, sono gli unici a raggiungere la finale di X Factor in corso giovedì 8 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) e in diretta su Sky Uno e in chiaro.

Francesca Michielin annuncia una grande novità per la finale del programma: quest’anno, per la prima volta nell’edizione italiana, non ci saranno eliminati. Tre manche, quattro concorrenti per ogni manche e il televoto sempre attivo ma nessuno dei cantanti in gara lascerà la competizione prima della conclusione della serata.

Mentre, fino all’anno scorso, ogni manche perdeva un concorrente fino alla finalissima a due concorrenti, quest’anno X Factor cambia tutto. Nessuna eliminazione in finale e i quattro in gioco presenteranno tutti nuovamente il proprio brano inedito. Quello dei Tropea è Cringe Inferno, un brano che parla di un amore molesto in chiave ironica da cui si sprigiona tutta la grinta dei Tropea.

Testo di Cringe Inferno dei Tropea

Siamo tutti in arresto

Con le mani in faccia

E la gente che passa

Non ride più

Amore molesto

Dici di amarmi tanto

Poi mi butti per strada

E non passi più Zan Zan

In non sono un sex toy (sex toy, sex toy)

Tu non sei una drag queen (drag queen, drag queen)

Io non sono un sex toy

In un cringe inferno

Amore molesto

Ci hanno messo dentro

Ma io sono contento

Perché sono con teSiamo finiti in una trap house

Siamo finiti in una trap house

E la droga è esigente

E la gente si drogaIo non sono un sex toy (a piedi nudi nella trap house)

Tu non sei una drag queen (a piedi nudi nella trap house)

Io non sono un sex toy (a piedi nudi nella trap house)

In un cringe infernoMaybe you love it (love it, love it)

Maybe you like it (you like it, you like it)

Amore molesto

L’hai fatto per me

Maybe you love it

Maybe you like it

That’s what you ask for

In un cringe inferno

In un cringe inferno

In un cringe inferno

In un cringe inferno

In un cringe inferno