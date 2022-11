Nel roster di Rkomi sono due i concorrenti ancora in gara, che presentano l’inedito nel 4° Live Show in diretta su Sky Uno giovedì 17 novembre. Parliamo di Joelle e dei Santi Francesi, entrambi con la produzione di Katoo, un producete eccezionale in Italia.

L’inedito dei Santi Francesi per X Factor 2022 si intitola Non è Così Male ed è prodotto dagli stessi Santi Francesi con Katoo. Santi Francesi sono tra i favoriti per la vittoria finale. Secondo gli scommettitori sono già sul podio della finalissima in programma per giovedì 8 dicembre al Mediolanum Forum di Assago ma sono in buona compagnia. Scopri i probabili vincitori di X Factor 2022.

Tutto potrebbe ancora cambiare: la strada verso l’ultima puntata è ancora ardua e 4 concorrenti lasceranno il programma, eliminati definitivamente senza alcuna possibilità di calcare il palco del Forum di Assago.

