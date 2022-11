Si intitola Fiori Sui Balconi l’inedito di Linda Riverditi a X Factor 2022. Lo presenta all’interno del 4° Live Show in diretta su Sky Uno giovedì 17 novembre e in replica in chiaro su TV8 mercoledì 23 novembre. TUTTI GLI INEDITI DI X FACTOR 2022

Fiori Sui Balconi è un brano prodotto da BRAIL e JxN che ascoltiamo per la prima volta durante l’appuntamento con il Live Show numero 4 ma Linda ha già con quietato tutti. Presentandosi alle Audizioni con un brano dei Maneskin ha conquistato anche il gruppo guidato da Damiano David ed è tra i concorrenti favoriti per la vittoria finale.

Testo Fiori Sui Balconi – Linda Riverditi

in arrivo

