A X Factor 2022 Beatrice Quinta si era presentata alle audizioni con un brano coraggioso e grintoso che tuttavia non è stato apprezzato da tutti al primo ascolto. La sua performance coinvolgente, però, ha spinto i giudici a darle un’opportunità: fa parte dei concorrenti giunti fino alla fase in diretta dei Live Show.

Nel 4° Live Show di X Factor 2022 di giovedì 17 novembre, Beatrice Quinta presenta il suo inedito. Ha scelto di portare sul palco Sesso, lo stesso brano che alle audizioni le ha dato la possibilità di andare avanti e di essere tra i 12 prescelti per i Live.

Il significato del testo di Sesso, inizialmente, non è stato compreso. La giuria ha pensato che si trattasse di un brano cantato da una donna con l’obiettivo di rivendicare la volontà di non amare, abbandonandosi solo al puro sesso occasionale. Beatrice Quinta ne ha poi invece chiarito il significato: è un pezzo che parla d’amore e le parole riferite al sesso sono quelle che lei, da donna innamorata, si sente dire dall’uomo che vorrebbe al suo fianco. “Sono io la sottona“, il commento di Beatrice alle audizioni.

Beatrice Quinta riporta la canzone delle sue Audition e giovedì 17 novembre si esibisce nuovamente con Se$$o. Il brano è prodotto da Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna.

E se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro

Io non ho paura paura di te

Anche se gli addii non li sopporto

Disegno un cuore e poi sfoco il contorno

Odio le promesse

Perché nessuno sa mantenerle

Ah



Sono sei mesi che ho smesso di farle

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

E giriamo il mondo con gli occhi chiusi

Con luci rosse e baci soffusiAnche da vestiti si rimane nudi

Dolce amari come gli agrumi

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso